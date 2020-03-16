Общество
REGNUMЗабайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:15
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Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Игры
Дебютный трейлер и детали первого сюжетного дополнения для Control
Как оказалось, временная эксклюзивность первого дополнения Control для PS4 оказалась несколько преувеличенной: вместе с дебютным трейлером оказалось, что 26 марта DLC выйдет на PS4 и PC, а обладателям Xbox One предстоит подождать до 25 июня.
Экономика
Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Подхвативший коронавирус петербуржец назвал первые симптомы болезни
По словам спортсмена, первые симптомы болезни не отличить от симптомов обычной простуды — у человека появляется першение в горле, затем приходят сухой кашель и давление в верхней части груди.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Общество
Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин
В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Происшествия
Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула
15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 74 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Наука
У собак опухоль мозга стала меньше из-за вируса Зика
Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
Общество
Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Хоккей
«Сибирь» сыграет с «Барысом» в Нур-Султане
Новосибирская "Сибирь" подтвердила информацию о том, что сыграет матчи второго круга Кубка Гагарина с казахстанским "Барысом" в Нур-Султане.
Политика
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США
Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.
Экономика
«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России
Рынок больше беспокоит рост курса доллара, так как в себестоимости отечественных продуктов питания есть долларовая составляющая, завязанная на международные биржевые цены, добавил Востриков.
Общество
Операторов техосмотра ждет двойной контроль
Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.
Армия и оружие
В США объяснили создание российского «Бурака-М»
Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Шоу-бизнес
Джиган покинул клинику реабилитации
Рэпер Джиган возвращается домой из реабилитационного центра.