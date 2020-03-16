Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.

с чего всё началось

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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