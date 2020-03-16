Общество

REGNUMREGNUMЗабайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:15

Подробнее о событии

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Российская газета02:21

Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

RT на русском00:29

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

РИА Новостивчера в 17:15

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем безработицы

Известиявчера в 23:12

Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы

URA.Ruвчера в 22:42

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Lenta.ruвчера в 20:08

Подмосковье включили в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

Телеканал 360°вчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Игры

Дебютный трейлер и детали первого сюжетного дополнения для Control

Как оказалось, временная эксклюзивность первого дополнения Control для PS4 оказалась несколько преувеличенной: вместе с дебютным трейлером оказалось, что 26 марта DLC выйдет на PS4 и PC, а обладателям Xbox One предстоит подождать до 25 июня.
Игромания.ру 02:58
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Общество

Подхвативший коронавирус петербуржец назвал первые симптомы болезни

По словам спортсмена, первые симптомы болезни не отличить от симптомов обычной простуды — у человека появляется першение в горле, затем приходят сухой кашель и давление в верхней части груди.
Эксперт Северо-Запад 03:17
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Общество

Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин

В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
ФедералПресс 03:26
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Происшествия

Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу.
Известия вчера в 15:24
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Газета.Ru вчера в 23:12
Наука

У собак опухоль мозга стала меньше из-за вируса Зика

Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
МедиаПоток 14 марта в 08:30
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Хоккей

«Сибирь» сыграет с «Барысом» в Нур-Султане

Новосибирская "Сибирь" подтвердила информацию о том, что сыграет матчи второго круга Кубка Гагарина с казахстанским "Барысом" в Нур-Султане.
Газета.Ru 01:31
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Общество

Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США

Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
REGNUM 03:24
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.
Вести.Ru 03:27
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

Рынок больше беспокоит рост курса доллара, так как в себестоимости отечественных продуктов питания есть долларовая составляющая, завязанная на международные биржевые цены, добавил Востриков.
РИА Новости 01:53
Общество

Операторов техосмотра ждет двойной контроль

Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.
Российская газета вчера в 15:37
Армия и оружие

В США объяснили создание российского «Бурака-М»

Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Тарантас Ньюс вчера в 08:14
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Джиган покинул клинику реабилитации

Рэпер Джиган возвращается домой из реабилитационного центра.
Вечерняя Москва вчера в 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное