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Забайкалье заняло 69 место по развитию ипотеки среди регионов

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку - Забайкальский край оказался на 69 месте из 85. Эти сведения содержатся в рейтинге РИА Новости субъектов РФ по развитию ипотеки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Лидеры Как показало исследование, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.
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RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аргументы и Факты19:16
Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
Московский Комсомолец

Республики СКФО замкнули рейтинг востребованности ипотеки в РФ

Московский Комсомолец05:04
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

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РИА Новости17:08

Перечислены симптомы из диагноза Навального

Интоксикация веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о которых сообщили немецкие медики при постановке диагноза блогеру Алексею Навальному, сопровождается замедлением пульса, учащением дыхания, пеной изо рта, а также расширением зрачков.
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3DNews13:51
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