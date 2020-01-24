Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю. О семье, найденной в доме без окон и каких-либо удобств, ранее рассказал общественник Евгений Федоров.

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Теннис Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Политика Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Шоу-бизнес Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.