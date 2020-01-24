Происшествия
РИА НовостиВ Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю. О семье, найденной в доме без окон и каких-либо удобств, ранее рассказал общественник Евгений Федоров.
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Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
Экономика
Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне
Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Армия и оружие
Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки
Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Шоу-бизнес
Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети
Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Единоборства
Тренер Хабиба не считает, что UFC выгодна отмена боя с Фергюсоном
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не считает, что травма американца Тони Фергюсона была бы выгодна президенту промоушена Дане Уайту.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Футбол
Notiulti: Игрок «Зенита» Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем»
Футболист заключил четырехлетнее соглашение с мексиканским «Монтерреем» О подписании контракта Краневиттера с «Монтерреем» сообщает мексиканское издание Notiulti.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов
В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.