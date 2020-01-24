Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю. О семье, найденной в доме без окон и каких-либо удобств, ранее рассказал общественник Евгений Федоров.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

РИА Новости04:43

Отец четверых детей, выживавший у костра в заброшенном здании, отправлен в СИЗО

ГТРК Чита03:30

Отец четырех детей-маугли рассказал, как оказался на улице под Читой

РЕН ТВвчера в 23:38

«Пришлось скрываться»: отец из Читы рассказал, почему стал жить с 4 детьми в заброшенном доме

Телеканал 360°02:44

Мать найденных в заброшенном здании в Чите детей жила у сестры

Московский Комсомолец Чита04:38

Детский омбудсмен Забайкалья о бездомной семье: Отношение детей к отцу тёплое

Чита.Ру03:28

Власти ищут мать и годовалого ребенка семьи из «заброшки» в Чите

Zab.RU03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

Ryazpressa.ru 04:51
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Теннис

Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 04:44
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Политика

В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
iReactor 05:00
Экономика

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Lenta.ru 04:47
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Армия и оружие

Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки

Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Военное обозрение 02:14
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК вчера в 07:38
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета вчера в 07:55
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Шоу-бизнес

Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети

Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.
Woman.ru 04:03
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

РИА Новости 03:13
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Единоборства

Тренер Хабиба не считает, что UFC выгодна отмена боя с Фергюсоном

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не считает, что травма американца Тони Фергюсона была бы выгодна президенту промоушена Дане Уайту.
Спорт-Экспресс 04:28
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол

Notiulti: Игрок «Зенита» Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем»

Футболист заключил четырехлетнее соглашение с мексиканским «Монтерреем» О подписании контракта Краневиттера с «Монтерреем» сообщает мексиканское издание Notiulti.
Bookmaker-ratings.ru 01:29
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
StarHit.ru 02:00
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Наука

Ученые восстановили голос древней египетской мумии

РЕН ТВ 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное