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REGNUM
REGNUM

Иркутская область улучшила индекс рынка труда

По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по индексу рынка труда

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Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

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В Москве 882 пациента излечились от коронавируса за сутки

Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 222 тысячи человека, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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NASA получило патент на дешевый и быстрый маршрут до Луны

Патент на новый метод, который позволит быстрее и дешевле выполнять полеты к Луне, получило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 2 сентября, сообщает Business Insider.
ИА Красная Веснавчера в 22:19
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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