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РБК Кавказ
РБК Кавказ

Шесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда

Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

ФедералПресс04:30
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
Московский Комсомолец

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по индексу рынка труда

Московский Комсомолец01:24

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс04:00
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел (МИД) Польши опровергло сообщения, подтверждающие разговор Варшавы и Берлина об Алексее Навальном, запись которого обнародовал государственный белорусский телеканал ОНТ.
НИА Самара05:16
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
Честный рейтинг букмекеров04:01

Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон

Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекеров05:40
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