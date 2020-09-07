В Японии из-за тайфуна пострадали более 50 человек

Тайфун "Хайшэнь" в настоящее время движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 11 м / с. Скорость ветра в эпицентре достигает 60 м / с. Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 мм осадков.