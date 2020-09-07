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REGNUM
REGNUM

Забайкальский край повысил индекс рынка труда

Чита, 7 сентября 2020, 06:49 — REGNUM По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.).В источнике
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РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
Московский Комсомолец

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по индексу рынка труда

Московский Комсомолец01:24
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
ФедералПресс

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по индексу рынка труда

ФедералПресс01:48
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Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

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Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос5 сентября в 03:08
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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В Петербурге зафиксирован рекордный рост цен на жилье за десятилетие

Цены на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга в классе масс-маркет с начала года выросли на 12,5%, до 128,9 тыс. руб. По данным Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", таким образом, был побит исторический рекорд роста цены за десятилетие.
Маяк (г. Сосновый Бор)4 сентября в 10:54
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
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WSJ: в США компании помогли привлечь около 350 тыс. человек для работы на выборах

Сотни американских компаний призывают своих сотрудников записаться добровольцами для оказания помощи в проведении предстоящих президентских выборов, на это согласились уже примерно 350 тыс. человек.
ТАСС19:58