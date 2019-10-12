Происшествия
ИзвестияЗабетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. О безвестном исчезновении 57-летнего гражданина в полицию заявили родственники пропавшего. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Политика
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Экономика
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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
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National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
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Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Коммерсантъ 01:35
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Политика
Парламентские выборы стартовали в Польше
Парламентские выборы начались в Польше 13 октября. Жителям республики предстоит избрать 460 депутатов сейма и 100 членов сената.
News.ru 03:04
Автоспорт
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
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Туристы назвали самые скучные города Европы
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Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Известия вчера в 20:10
Футбол
Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Кипром
Игроки сборной России провели разминку в отеле накануне гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Спорт-Экспресс 05:50
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ
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Уэйну Гретцки наложили 20 швов после падения в обморок
Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
Metaratings 05:30
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Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
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Huawei переходит на аккумуляторы с большей ёмкостью
Huawei решила исправить эту ситуацию и переходит на более мощные аккумуляторные батареи.
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