Происшествия
ИзвестияЗабетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. О безвестном исчезновении 57-летнего гражданина в полицию заявили родственники пропавшего. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Экономика
Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
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Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе
Башинформ вчера в 06:33
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
Актер Максим Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ФАН 05:29
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
BFM.ru вчера в 15:58
Политика
Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании
Позитивной тенденции в сирийском урегулировании было бы невозможно добиться без вклада Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:11
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Армия и оружие
В Европе испугались новых волн беженцев из-за действий Турции в Сирии
Евросоюз настороженно относится к турецкой военной операции в Сирии, так как это может породить новые волны беженцев, заявил представитель ЕС 11 октября в ходе общения с журналистами на встрече глав МИД 28 стран-членов Евросоюза в Люксембурге.
Красная весна 11 октября в 08:28
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Хоккей
Михеев забил издевательский гол в ворота «Детройта»
Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал два (1+1) очка в матче с «Детройтом» (5:2). Нападающий вышел на игру в третьем звене с привычными партнерами Керфутом и Муром.
Нева Спорт 02:54
Игры
В Epic Games Store раздают градостроительный симулятор Surviving Mars
3DNews вчера в 01:42
Общество
Известный блогер Илья Варламов высоко оценил Петрозаводск
Петрозаводск говорит 04:10
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
SMINEWS в Подольске 05:00
Игры
Создатели Crackdown 2 помогают Rockstar в разработке новых игр
За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.
Игромания.ру вчера в 19:50
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 11 октября в 16:32
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
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Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва 11 октября в 05:08
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58