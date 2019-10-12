Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. О безвестном исчезновении 57-летнего гражданина в полицию заявили родственники пропавшего. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

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