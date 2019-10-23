Лига чемпионов
Евро-футбол.руЗабитцер: «Лейпциг» заслужил победу над «Зенитом»
Напоминаем, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Лейпциг» на своём поле одержал волевую победу над питерским «Зенитом» 2:1.
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Красная весна 19:45
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Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
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Общество
В ходе протестов в Чили погибли десять человек
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Известия 16:30
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Газета.Ru вчера в 04:29
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
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Любимый город 11:22
Общество
Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ
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Газета.Ru 21:38
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Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
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В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
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Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
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В России запустят возвращаемую ракету-носитель
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Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
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