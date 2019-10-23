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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЗабитцер: «Лейпциг» заслужил победу над «Зенитом»

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Напоминаем, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Лейпциг» на своём поле одержал волевую победу над питерским «Зенитом» 2:1.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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