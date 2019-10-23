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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗабитцер назвал гол «Зениту» одним из лучших в карьере

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Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер после выигрыша у «Зенита» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов назвал победный гол одним из лучших в своей карьере.
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Забитцер назвал гол «Зениту» одним из лучших в карьере

Спорт-Экспресс16:03

Забитцер: «РБ Лейпциг» заслужил победу над «Зенитом»

Sport24.ru15:36

Полузащитник «Лейпцига» Забитцер: «Мой гол „Зениту“ - один из лучших в карьере». ВИДЕО

Sport.ru17:14

Забитцер: «Лейпциг» заслужил победу над «Зенитом»

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Австрийский футболист, нападающий клуба «РБ Лейпциг» и сборной Австрии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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