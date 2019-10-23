Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЗабитцер назвал гол «Зениту» одним из лучших в карьере
Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер после выигрыша у «Зенита» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов назвал победный гол одним из лучших в своей карьере.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru вчера в 10:26
Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.
Финмаркет вчера в 01:12
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Армия и оружие
В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
Newvz.ru вчера в 03:33
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Общество
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Футбол
В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким
Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале.
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Болсонару заявил об интересе Украины к бразильской военной авиации
Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники.
Известия 01:04
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Политика
Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США
«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 22:51
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС вчера в 04:18
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 октября в 13:38
Кино
Культовый фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат
Югополис вчера в 07:46
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском вчера в 04:48
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица»
Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Авто
Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun
В некоторых странах Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
Тарантас Ньюс вчера в 09:57
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43