Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер после выигрыша у «Зенита» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов назвал победный гол одним из лучших в своей карьере.

Забитцер назвал гол «Зениту» одним из лучших в карьере

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