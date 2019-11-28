УЕФА объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забивший «Локо» Бендер претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

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