Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruЗабивший «Локо» Бендер претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 26 ноября
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
УЕФА объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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