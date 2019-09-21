Неизвестные, заблокировавшие движение вагонов с углем во Львовской области, устроили драку с полицейскими, передает РИА "Новости". В результате потасовки пострадали восемь сотрудников полиции.

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

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