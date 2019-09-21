Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗаблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Неизвестные, заблокировавшие движение вагонов с углем во Львовской области, устроили драку с полицейскими, передает РИА "Новости". В результате потасовки пострадали восемь сотрудников полиции.
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Полиция Украины задержала блокировавших вагоны с углем из России

РЕН ТВ14:34

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с углём из России

News.ru15:46

Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области

Московский Комсомолец15:42

Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области

RT на русском15:40

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

Известия13:53

Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем

ТАСС13:13

На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем

РИА Новости12:33
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Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Общество

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
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РИА Новости 04:32
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Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Театры

Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь вчера в 07:37
Армия и оружие

В Оренбург прибыл Владимир Путин

Напомним, 20 сентября президент посетит полигон, где будет лично наблюдать за активной фазой международных военных учений «Центр-2019».
REGNUM 19 сентября в 23:41
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия

Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
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Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Происшествия

14-летняя теннисистка из Абхазии пропала в Москве

Газета.Ru 13:11
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Происшествия

В Гонконге задержали ребенка за сожжение флага

Полиция Гонконга в ночь на 22 сентября задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом Китая.
Известия 19:27
Футбол

«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет

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Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
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Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу

Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
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Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg

Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
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Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
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Президент Колумбии призвал покончить с правлением Мадуро

Колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.
Газета.Ru 20:32
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