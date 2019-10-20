Футбол
Sportbox.RUЗаблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»
В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист. Согласно итальянским СМИ, парашютист совершил посадку на стадионе по ошибке.
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Парашютист приземлился на поле стадиона «Сассуоло» во время матча с «Интером»
Бомбардир.рувчера в 11:34
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
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Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru 19 октября в 19:03
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Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
Число пострадавших после прорыва дамб и затопления села в Красноярском крае увеличилось до 27.
Lenta.ru 00:44
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СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
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Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
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Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости вчера в 17:30
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
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Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Lenta.ru вчера в 11:00
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В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
Террористы расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии — Шойгу
По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.
REGNUM 00:56
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 11:18
Армия и оружие
Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео.
Военное обозрение вчера в 02:30
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Политика
Росатом рассекретил приказ о создании первой атомной бомбы в СССР
Государственная корпорация «Росатом» опубликовала секретное поручение о создании первой советской атомной бомбы.
Вечерняя Москва вчера в 21:10
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:27
Экономика
Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев
Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 22:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
«Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Политика
Эксперт BBC назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президента РФ Владимира Путина - самым влиятельным иностранным лидером в регионе.
Аргументы и Факты вчера в 11:26
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 17 октября в 20:00
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Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом.
News.ru 18 октября в 03:31
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
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Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Политика
Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение
Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка».
Lenta.ru 01:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45