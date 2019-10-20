В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист. Согласно итальянским СМИ, парашютист совершил посадку на стадионе по ошибке.

Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»

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