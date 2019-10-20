Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЗаблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»

В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист. Согласно итальянским СМИ, парашютист совершил посадку на стадионе по ошибке.
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Во время матча «Сассуоло» — «Интер» на поле спустился болельщик на парашюте

Чемпионат11:20

Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»

Sportbox.RU10:52

Парашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии

Газета.Ru11:37

Парашютист приземлился на футбольное поле во время матча чемпионата Италии

Life.ru11:35

Парашютист приземлился на поле стадиона «Сассуоло» во время матча с «Интером»

Бомбардир.ру11:34

Парашютист приземлился на поле во время матча «Сассуоло» - «Интер»

Евро-футбол.ру11:59

Парашютист приземлился на футбольное поле во время матча чемпионата Италии

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