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ТАСС
ТАСС

Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза

В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.В источнике
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Оперштаб Москвы назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в городе

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Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

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Число случаев пневмонии в Москве уменьшилось вдвое

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Газета.Ru

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Газета.Ru11:53
ТАСС

Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза

ТАСС11:53
РИАМО

За эту неделю в Москве избавились от коронавируса на 37% больше человек, чем за предыдущую

РИАМО11:57
RT на русском

В оперштабе сообщили о ситуации с коронавирусом в Москве

RT на русском11:36

General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей

Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe12:38

Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук находится в Крыму вместе с семьей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.
Газета.Ru13:46
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Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

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ТАСС06:23
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру08:03
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Akharin Khabar (США): Америку пугают новые российские субмарины (Akharin Khabar)

О России новый командующий заявил, что она постоянно развивает свой стратегический потенциал, представляющий значительную угрозу для США, в частности, оснащает все новым вооружением свои подводные лодки.
ИноСМИ12:32
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