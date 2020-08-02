с чего всё началось

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

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Экономика Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. 11

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Технологии Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.