Коронавирус
РБКЗаболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое
Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Заболеваемость внебольничными пневмониями в Москве за минувший месяц сократилась более чем в два раза, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.Газета.Ru11:53
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Больницы Крыма переполнены: «Вирус косит всех без разбора»
Больницы некоторых городов уже переполнены, но количество тяжелых случаев продолжают расти.
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Вести.Ru вчера в 13:27
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Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube
YouTube пострадал от сокращения рекламных бюджетов сильнее, чем Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче за счет низкого порога вхождения по бюджету и более высокой скорости запуска кампаний, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль.
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Группа разбора: выясняем, мог ли водитель спасти отчаянного пешехода
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В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
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Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
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Судя по свежим снимкам, в салоне Pathfinder появится мультимедиа с большим 10-дюймовым экраном, но рукоятка регулировки громкости оказалась физической, а не сенсорной.
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Как сообщалось ранее, на российских танках Т-14 «Армата» устанавливается КАЗ «Афганит».
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