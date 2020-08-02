Коронавирус
РБКЗаболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое
Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Заболеваемость внебольничными пневмониями в Москве за минувший месяц сократилась более чем в два раза, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.Газета.Ru11:53
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