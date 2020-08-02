с чего всё началось

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

Происшествия В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт Ранее сообщении о минировании поступило в аэропорт Хабаровска утром 31 июля. 2

Футбол Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 73

Технологии SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн Увеличение числа абонентов для сети интернет Starlink до 5 млн запросила у американской федеральной комиссии по связи (FCC) компания SpaceX, сообщил 2 августа американский телеканал CNBC. 9

Происшествия Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД.

Экономика Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. 4

Футбол Главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал плюсы короткого межсезонья Короткое межсезонье может сыграть на пользу московского ЦСКА, считает главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Здоровье В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 82

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно раскрыла имя ребенка Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян назвали имя своего первенца еще до выписки из роддома и опубликовали фотографию новорожденного. 4

Общество Более 40 случаев коронавируса выявили в Кемерове за сутки Согласно сводке оперштаба на 1 августа, за сутки на территории Кемерова выявлено 42 случая заражения коронавирусом, что во много раз больше, чем в других населённых пунктах области. 136

Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС). 103