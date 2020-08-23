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Газета.Ru
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразились коронавирусом, сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook
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Коммерсантъ05:52
Подробнее о событии
ТАСС

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко сообщила, что состояние политика оценивают как тяжелое

ТАСС07:45
РИА Новости

Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии заболевшей COVID-19 Тимошенко

РИА Новости07:30
Коммерсантъ

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Коммерсантъ05:52
RT на русском

На Украине сообщили о тяжёлом состоянии Юлии Тимошенко из-за COVID-19

RT на русском06:05
РБК

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

РБК05:50
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Газета.Ru06:46
НТВ

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

НТВ05:30

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»

Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», заявил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.
Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»
Взгляд.ру04:39
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Уфа — Ростов 0:0 (1-й тайм)

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Уфа — Ростов 0:0 (1-й тайм)
РИА Новости09:20

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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