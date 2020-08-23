Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом
Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразились коронавирусом, сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook
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