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РБК
РБК

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", — написала
 Тимошенко в Facebook (цитата по РБК)
Реальное время06:44
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Тимошенко объявила, что пережила коронавирусный кризис

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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Газета.Ru08:55
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

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Ведомостивчера в 00:42
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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РИА Новости05:25
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Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире

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РИА Новости09:10

Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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