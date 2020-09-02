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РБК
РБК

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", — написала
 Тимошенко в Facebook (цитата по РБК)
Реальное время06:44
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Интерфакс

Тимошенко рассказала о преодолении кризисного состояния из-за COVID-19

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Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Lenta.ru06:05
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Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

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Московский Комсомолец

Тимошенко объявила, что пережила коронавирусный кризис

Московский Комсомолец06:08
RT на русском

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своём здоровье

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Известия

Тимошенко заявила о преодолении кризиса в борьбе с коронавирусом

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РИА Новости

Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

РИА Новости05:36

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
REGNUM05:13
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Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Победа РФ04:42

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания в крымском правительстве поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических».
Известия07:10
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
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