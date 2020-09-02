Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

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Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.