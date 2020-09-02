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РБК
РБК

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", — написала
 Тимошенко в Facebook (цитата по РБК)
Реальное время06:44
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Тимошенко объявила, что пережила коронавирусный кризис

Московский Комсомолец06:08
RT на русском

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своём здоровье

RT на русском06:16
РБК

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

РБК06:12
Интерфакс

Тимошенко рассказала о преодолении кризисного состояния из-за COVID-19

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Lenta.ru

Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Lenta.ru06:05
Известия

Тимошенко заявила о преодолении кризиса в борьбе с коронавирусом

Известия05:56
РИА Новости

Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

РИА Новости05:36

Навальный остается в реанимации на ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у оппозиционера Алексея Навального пропадают, однако он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации в тяжелом состоянии, говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите».
Навальный остается в реанимации на ИВЛ
Коммерсантъ11:24
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В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал tut.by, в Минске силовики из Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии устроили обыск в офисе представительства американской компании PandaDoc, занимающейся производством компьютерного программного обеспечения.
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Инфорос09:00
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
5

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Интерфакс10:24
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
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Кабмин Украины попросил Нацбанк «сбрить бороды» князьям на гривнах

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства обратился к Нацбанку страны с просьбой изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на украинских деньгах, сообщает в среду, 2 сентября, портал News24ua.
Известия10:40

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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