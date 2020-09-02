Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии
Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", — написала
Тимошенко в Facebook (цитата по РБК)
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