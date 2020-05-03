Коронавирус

РБКРБКЗаболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии. Об этом она написала в Instagram. По словам Васильевой, на протяжении нескольких дней у нее была температура на уровне 37,5-37,8 градусов.
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Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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