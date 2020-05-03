Коронавирус
РБКЗаболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии. Об этом она написала в Instagram. По словам Васильевой, на протяжении нескольких дней у нее была температура на уровне 37,5-37,8 градусов.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Под Воронежем из окна больницы выпал врач
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Общество
Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки перешагнуло за 10 тысяч
За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием.
Вместе-РФ 03:31
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Общество
В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус появился в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус появился в России только в марте.
ProUfu.ru вчера в 07:17
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM вчера в 02:45
Общество
В Омске от коронавируса умер четвертый пациент
Трое первых умерли в пожилом возрасте. Еще двое пациентов выздоровели, всего вылечилось на сегодня 29 омичей.
Омскрегион 02:20
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
Космос
Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости 30 апреля в 11:48
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Трансформерах
Evo-rus.com 03:01
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Культура
Военные спектакли покажет забайкальский драмтеатр в Youtube
ZAB.RU вчера в 04:05
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие
На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
На руке Ким Чен Ына нашли странный след
На руке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, внезапно появившегося после 20-дневного отсутствия, обнаружили необычный след.
Life.ru вчера в 21:57
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 04:36
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
Видео создано с использованием данных со спутника ICESat-2, показавшего изменения покрытия льда за последние 16 лет.
Lenta.ru 03:59
Наука
Учеными предложен новый способ окрашивания волос
Специалисты предложили новый метод окрашивания локонов, который основан на полимеризации дофамина в щелочной среде.
Rusargument вчера в 10:43
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52