Коронавирус
Спорт-ЭкспрессЗаболевший коронавирусом Баринов рассказал о своем состоянии
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого ранее обнаружили коронавирус, в Instagram рассказал о своем самочувствии.
Читать в источнике
Оценить
Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.
— Дмитрий Баринов, российский футболистSports.ru 15:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 26 мая в 20:28
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Общество
Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу
По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое.
НГС.Кемерово 21:00
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Происшествия
В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции
Отреагировать на случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна 15:22
Хоккей
Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
Чемпионат 15:19
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Путешествия
Ростуризм оценил возможность возобновления поездок за границу летом
Ростуризм не ожидает возобновления поездок за границу этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
Lenta.ru 20:11
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Общество
Мэр Екатеринбурга в прямом эфире E1.RU рассказывает, когда город вернется к обычной жизни
Каждую неделю в прямом эфире E1.RU мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказывает о борьбе с коронавирусом в городе.
Екатеринбург Онлайн 05:55
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня
Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru 06:41
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22