Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во вторник, 9 июня.

Общество Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».

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Армия и оружие Süddeutsche Zeitung (Германия): «Одолжение Путину» (Süddeutsche Zeitung) По информации газеты The Wall Street Journal, советник Трампа по вопросам безопасности Роберт О‘Брайен (Robert O'Brien) подписал распоряжение, согласно которому Германию к сентябрю должны покинуть 9,5 тысяч американских военных.

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Политика Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. 12