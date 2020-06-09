Коронавирус
ИзвестияБывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во вторник, 9 июня.
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«Ничего еще не закончилось»: Евгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмонией
КП - Екатеринбург00:43
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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