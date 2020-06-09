Коронавирус

ИзвестияИзвестияБывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во вторник, 9 июня.
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Российский политик. Глава Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской городской думы. В 2003-2007 гг. - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва.
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