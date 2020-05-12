с чего всё началось

Спорт день за днем

Спорт «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год. Финальное решение об этом ещё не принято. 1

Общество В США подали коллективный иск против IKEA Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания.

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 91

Здоровье Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. 3

Технологии Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr. 2

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,3K

Общество После обращения Путина рухнул сайт госуслуг После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. 382

Транспорт Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал почти на 92% В апреле 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за того, что страны закрыли границы на фоне пандемии коронавируса.

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 41

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 187

Общество Глава Дагестана впервые озвучил статистику жертв пневмонии По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек. 22

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 330

Экономика АЛРОСА почти остановила продажу алмазов Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта. 2

Автоспорт Феттель покинет Ferrari в конце года Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».