Коронавирус
RT на русскомЗаболевший коронавирусом Федун рассказал о своём состоянии
Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, госпитализированный из-за заражения коронавируса, в разговоре с журналистом «Комсомольской Правды» рассказал о своём самочувствии.Евро-футбол.ру12:33
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Спорт
«Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА
Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год. Финальное решение об этом ещё не принято.
Metaratings 12:12
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Газета.Ru 12:54
Общество
В США подали коллективный иск против IKEA
Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания.
News.ru 12:38
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Технологии
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Транспорт
Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал почти на 92%
В апреле 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за того, что страны закрыли границы на фоне пандемии коронавируса.
Известия 11:32
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Общество
Глава Дагестана впервые озвучил статистику жертв пневмонии
По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек.
Московский Комсомолец в Дагестане 08:32
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48