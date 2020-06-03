Коронавирус
ГЛАС.RUЗаболевший коронавирусом Павел Погребняк выписан из больницы
Напомним, что 22 мая бывший игрок сборной России сдал положительный тест на COVID-19. На следующий день Мария Погребняк, которая является женой футболиста, сделала заявление о том, что у Павла двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.
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Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Политика
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Газета.Ru вчера в 00:44
Происшествия
Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель
Городской32 (Брянск) 07:59
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
Здоровье
Власти подтвердили вспышку коронавируса в горбольнице №1 Курска
Областной комитет здравоохранения прокомментировал ситуацию, произошедшую в курской городской больнице №1. Двое пациентов, инфицированных коронавирусом, были выявлены в кардиологическом отделении.
Kurskcity.ru 08:38
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Шоу-бизнес
Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина
Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Биатлон
У Драчёва появился шанс избежать перевыборов в СБР
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв имеет шанс остаться на своём посту без перевыборов.
Pravda.Ru 09:26
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 01 июня в 18:52
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Путешествия
Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году
Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
BFM.ru 07:49
Общество
Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ
Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Интерфакс 08:32
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
Армия и оружие
Космические войска Японии заподозрили в помощи США
«Космическое пространство было обозначено в качестве одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках военно-политического союза», - напоминает Стрельцов.
Популярная механика 06:45
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду
РИА Новости 08:12
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Культура
«Ведьмак 3» превращается в детскую сказку на стильных фан-артах
Хорватская художница Саня Коленко, которая занимается иллюстрациями для детских книг, решила представить Геральта и других обитателей мира «Ведьмака 3» в непривычных образах.
Городской портал Новый Нижний 01 июня в 22:00