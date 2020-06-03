Коронавирус
ГЛАС.RUЗаболевший коронавирусом Павел Погребняк выписан из больницы
Напомним, что 22 мая бывший игрок сборной России сдал положительный тест на COVID-19. На следующий день Мария Погребняк, которая является женой футболиста, сделала заявление о том, что у Павла двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.
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Технологии
Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы
Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
Общество
Осенью в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, осенью россиян могут начать массово вакцинировать от COVID-19.
Астрахань 24 00:00
Политика
Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы
Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 вчера в 06:01
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс вчера в 13:42
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета вчера в 04:00
Космос
Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно
Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы).
TV BRICS 31 мая в 08:00
Армия и оружие
Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона
Около 1 600 военнослужащих США перемещены в район рядом с Вашингтоном на фоне эскалации напряженности и протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Интерфакс 00:19
Игры
Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США
Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из протестов в США.
ВладТайм 05:03
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Пляжи Юга России заработают в течение двух недель
Если говорить про Краснодарский край, где анонсировано открытие санаторно-курортного комплекса и уже поехали туристы, то сейчас там работают лечебные пляжи, которые находятся на территории санаториев.
Интерфакс 04:30
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
РИА Новости 03:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
В РФ за минувшие сутки выявили более 8500 случаев COVID-19, Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.
ProstoProSport 03:50
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Здоровье
За сутки в Саратовской области от коронавируса никто не умер
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, за прошедшие сутки в области от коронавируса никто не умер.
Saratovnews 01 июня в 05:37
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер 05:16
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2
Немецкий портал PlayFront со ссылкой на новый выпуск журнала Official PlayStation Magazine сообщил, что Mafia: Definitive Edition будет сопоставима с ремейком Resident Evil 2.
3DNews 02:50
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05