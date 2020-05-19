Коронавирус
РИА НовостиЗаболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о своем самочувствии
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.
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Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Inc-news.ru вчера в 17:12
Общество
Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам
"Президентские выплаты уже получили 30 тысяч 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 тысяч 631 сотрудник среднего медицинского звена", - сказал Мурашко на совещании у президента.
РИА Новости 08:22
Авто
Выпуск нового Kia Sportage перенесли на следующий год
По традиции дебюты новых Hyundai Tucson и Kia Sportage обычно проходили через небольшой промежуток времени друг от друга.
Тарантас Ньюс 06:30
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Происшествия
Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Общество
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru вчера в 03:50
Наука
В Китае изобрели лекарство для остановки распространения коронавируса
Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
Хоккей
Нападающий Никита Михайлис продлил контракт с «Барысом»
РИА Новости 05:25
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять
Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Армия и оружие
Шведская подлодка «Готланд» вернулась в строй после модернизации
После модернизации на подлодках класса "Готланд" задействуют более 20 новейших систем, которые позднее развернут и на субмаринах нового поколения A26.
Mil.Press FLOT вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00