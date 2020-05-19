Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,1K

Политика Мурашко назвал сроки начала дистанционной продажи лекарств В первых числах июня можно будет дистанционно торговать безрецептурными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 1

Политика Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, уникальная, она отражается на всех сферах, поэтому решения по поддержке тоже уникальны, используются огромные ресурсы. 4

Армия и оружие В Ливии уничтожена российская система РЭБ «Красуха» Про-турецкие информационные ресурсы, ссылаясь на средства информации сил Правительства национального единства, сообщили об уничтожении на территории подконтрольной Ливийской национальной армии российской системы РЭБ «Красуха», являющейся на сегодняшний день самой мощной и дальнобойной системой радиоэлектронного подавления в мире.

Политика Правительство Сирии наложило арест на активы двоюродного брата Асада Правительство Сирии издало распоряжение об аресте активов Рами Махлуфа, двоюродного брата президента Башара Асада и одного из самых богатых людей Сирии, а также его жены и детей, передает Reuters со ссылкой на документ.

Экономика Решетников: инфляция в РФ в 2020 году не превысит 4% Interfax-Russia.ru - Эффект от девальвации рубля в марте на инфляцию в РФ во многом исчерпан, по итогам 2020 года рост цен не превысит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече президента РФ с членами правительства. 2

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 74

Общество Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. 5

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 1,1K

Происшествия Под Костромой возбудили дело на организатора COVID-вечеринки Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего "коронавирусную вечеринку" на самоизоляции, во время которой мужчина заразил пятерых.

Политика Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). 4

Футбол «Зенит» предложил Кокорину новый контракт Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт. 1

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.

Экономика Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф. 26

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса. 2

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 936