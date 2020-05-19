Коронавирус
РИА НовостиЗаболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о своем самочувствии
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.
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Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Политика
Мурашко назвал сроки начала дистанционной продажи лекарств
В первых числах июня можно будет дистанционно торговать безрецептурными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:36
Политика
Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, уникальная, она отражается на всех сферах, поэтому решения по поддержке тоже уникальны, используются огромные ресурсы.
РИА Новости 09:00
Армия и оружие
В Ливии уничтожена российская система РЭБ «Красуха»
Про-турецкие информационные ресурсы, ссылаясь на средства информации сил Правительства национального единства, сообщили об уничтожении на территории подконтрольной Ливийской национальной армии российской системы РЭБ «Красуха», являющейся на сегодняшний день самой мощной и дальнобойной системой радиоэлектронного подавления в мире.
Avia.pro вчера в 17:25
Политика
Правительство Сирии наложило арест на активы двоюродного брата Асада
Правительство Сирии издало распоряжение об аресте активов Рами Махлуфа, двоюродного брата президента Башара Асада и одного из самых богатых людей Сирии, а также его жены и детей, передает Reuters со ссылкой на документ.
Вестник Кавказа 08:30
Экономика
Решетников: инфляция в РФ в 2020 году не превысит 4%
Interfax-Russia.ru - Эффект от девальвации рубля в марте на инфляцию в РФ во многом исчерпан, по итогам 2020 года рост цен не превысит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече президента РФ с членами правительства.
Интерфакс - Россия 09:08
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса
Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 09:35
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Происшествия
Под Костромой возбудили дело на организатора COVID-вечеринки
Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего "коронавирусную вечеринку" на самоизоляции, во время которой мужчина заразил пятерых.
Российская газета 08:21
Происшествия
В лаборатории центра радиологии в Обнинске произошел взрыв
В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске произошел взрыв, пострадал ученый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:35
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Политика
Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Политика
Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»
Президент сказал, что Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация.
FlashNord 17 мая в 10:57
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Общество
В Туле арендаторы торговых центров собрались на пикет
Арендаторы тульских торговых центров вышли на пикет с требованием предоставления им льгот.
Тульские новости 04:39
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля.
KM.ru 05:53
Экономика
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00