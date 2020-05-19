с чего всё началось

Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.

Политика Минюст России разрешил партии Захара Прилепина участвовать в выборах Министерство юстиции России внесло партию «За правду» во главе с писателем Захаром Прилепиным в список политических организаций, которые имеют право участвовать в выборах. 4

Политика Путин предотвратил госпереворот, отправив Медведева в отставку Владимир Путин в январе отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, и дал старт большой политической реформе, чтобы предотвратить государственный переворот в стране. 190

Игры Sony планирует представить игры для PlayStation 5 Компания Sony заявила, что в ближайшем будущем представит новую линейку игр следующего поколения для предстоящей консоли PlayStation 5. Во время совещания по корпоративной стратегии Sony, президент и главный исполнительный директор компании Кеничиро Йошида объявил о плане по представлению игр. 2

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. 77

Экономика Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта. 8

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет. 72

Шоу-бизнес Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 841

Экономика Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости. 50

Авто Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Политика СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). 4

Общество Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса. 9

Религия Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями. 492

Общество Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 36

Общество В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева. 10

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 84

Единоборства Алексей Олейник отреагировал на запрет трансляции его боев на Украине Instagram / alexeyoleynik1 Запрет на трансляцию поединков со своим участием на Украине в интервью "Известиям" прокомментировал российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник.