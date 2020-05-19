Коронавирус
РИА НовостиЗаболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о своем самочувствии
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.
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Защитник футбольного клуба «Ростов» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», рассказал в интервью изданию «Бизнес Online», что после обнаружения у него коронавирусной инфекции он изолировался на втором этаже дома во Владикавказе, где также проживают его брат и родители.РБК03:55
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Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Политика
Минюст России разрешил партии Захара Прилепина участвовать в выборах
Министерство юстиции России внесло партию «За правду» во главе с писателем Захаром Прилепиным в список политических организаций, которые имеют право участвовать в выборах.
Телеканал RTVI 05:42
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Политика
Путин предотвратил госпереворот, отправив Медведева в отставку
Владимир Путин в январе отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, и дал старт большой политической реформе, чтобы предотвратить государственный переворот в стране.
Свободная Пресса вчера в 07:11
Игры
Sony планирует представить игры для PlayStation 5
Компания Sony заявила, что в ближайшем будущем представит новую линейку игр следующего поколения для предстоящей консоли PlayStation 5. Во время совещания по корпоративной стратегии Sony, президент и главный исполнительный директор компании Кеничиро Йошида объявил о плане по представлению игр.
МИТ 06:06
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
Экономика
Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс вчера в 12:13
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru вчера в 12:44
Общество
Москва ответила NYT на «1700 смертей»
Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 вчера в 05:09
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Авто
Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class
Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.
Faktom 03:23
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Политика
СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Общество
Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса
Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса.
RuNews24.ru 06:00
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
РИА Новости 06:32
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Общество
В Петербурге временно закрыли на вход и выход станцию метро «Беговая»
Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена закрыли на вход и выход по техническим причинам.
ТАСС 06:23
Наука
Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
Слово и Дело вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Единоборства
Алексей Олейник отреагировал на запрет трансляции его боев на Украине
Instagram / alexeyoleynik1 Запрет на трансляцию поединков со своим участием на Украине в интервью "Известиям" прокомментировал российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник.
РЕН ТВ вчера в 20:20
Общество
На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08