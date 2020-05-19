Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗаболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о своем самочувствии

Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью. О положительном тесте Плиева на коронавирусную инфекцию стало известно в понедельник.
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Защитник футбольного клуба «Ростов» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», рассказал в интервью
 изданию «Бизнес Online», что после обнаружения у него коронавирусной инфекции он изолировался на втором этаже дома во Владикавказе, где также проживают его брат и родители.
РБК03:55

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Заболевший COVID-19 игрок «Рубина» сообщил о своем состоянии

РБК03:55

Плиев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

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Заболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о своем самочувствии

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Защитник «Рубина» Плиев рассказал, как заболел коронавирусом

Metaratings02:15

Футболист «Рубина» Плиев рассказал, как переносит заражение коронавирусом

Евро-футбол.ру02:13

Заболевший коронавирусом футболист Плиев рассказал о своём самочувствии

RT на русском03:55

Константин Плиев: «Я не верил в существование коронавируса, пока не увидел своими глазами»

БИЗНЕС Online01:05
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
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Политика

Минюст России разрешил партии Захара Прилепина участвовать в выборах

Министерство юстиции России внесло партию «За правду» во главе с писателем Захаром Прилепиным в список политических организаций, которые имеют право участвовать в выборах.
Телеканал RTVI 05:42
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Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
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Политика

Путин предотвратил госпереворот, отправив Медведева в отставку

Владимир Путин в январе отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, и дал старт большой политической реформе, чтобы предотвратить государственный переворот в стране.
Свободная Пресса вчера в 07:11
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Игры

Sony планирует представить игры для PlayStation 5

Компания Sony заявила, что в ближайшем будущем представит новую линейку игр следующего поколения для предстоящей консоли PlayStation 5. Во время совещания по корпоративной стратегии Sony, президент и главный исполнительный директор компании Кеничиро Йошида объявил о плане по представлению игр.
МИТ 06:06
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
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Экономика

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс вчера в 12:13
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
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Шоу-бизнес

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru вчера в 12:44
Общество

Москва ответила NYT на «1700 смертей»

Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
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Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 вчера в 05:09
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
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Авто

Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class

Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.
Faktom 03:23
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Общество

Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса

Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса.
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
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Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Происшествия

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
РИА Новости 06:32
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Общество

В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
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Общество

В Петербурге временно закрыли на вход и выход станцию метро «Беговая»

Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена закрыли на вход и выход по техническим причинам.
ТАСС 06:23
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Наука

Ученые назвали продукты, ускоряющие старение

Слово и Дело вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Единоборства

Алексей Олейник отреагировал на запрет трансляции его боев на Украине

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РЕН ТВ вчера в 20:20
Общество

На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
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Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
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