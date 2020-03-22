Коронавирус

Матч ТВМатч ТВЗаболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани обратился к болельщикам после того, как клуб подтвердил у футболиста положительный анализ на коронавирус.
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Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

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Sports.ru04:10
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