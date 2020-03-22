Коронавирус
Матч ТВЗаболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани обратился к болельщикам после того, как клуб подтвердил у футболиста положительный анализ на коронавирус.
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Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке
Советский спортвчера в 23:55
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Комментарии
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Армия и оружие
В Петербурге судостроители спустили на воду корвет «Ретивый»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
Как сообщает источник, теперь для стандартных комплектаций Lada Vesta в кузове седан и универсал в качестве опции стали доступны комбинированные кресла и задний диван из кожи и алькантары.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Хоккей
«Салават Юлаев» в шести матчах прошел «Авангард»
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Авто
Land Rover хочет выпустить уменьшенную версию Defender
В британской компании Land Rover намерены разработать и выпустить уменьшенную версию модели Defender.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Авто
Рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 11%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2020 года составил 407,5 тыс. единиц, что на 11% выше результата за аналогичный период прошлого года.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.