Коронавирус

Матч ТВМатч ТВЗаболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани обратился к болельщикам после того, как клуб подтвердил у футболиста положительный анализ на коронавирус.
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Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

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