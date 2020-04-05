Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВо Франции заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Местные власти подтвердили, что у врача был подтвержден диагноз коронавирус COVID-2019. Как сообщает газета Le Parisien, в городе Реймс на северо-востоке Франции один из медиков, заразившийся коронавирусом COVID-2019 и находившийся дома в самоизоляции, свел счеты с жизнью.
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Мэр Реймса – о самоубийстве врача клуба: он стал побочной жертвой коронавируса

Чемпионатвчера в 21:07

Власти сообщили о самоубийстве заразившегося COVID-19 врача клуба «Реймс»

РБКвчера в 17:20

Заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Lenta.ruвчера в 16:32

Самоубийство врача «Реймса». Причина — коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

СМИ: Заболевший COVID-19 врач французского футбольного клуба найден мёртвым

RT на русскомвчера в 16:27

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Матч ТВвчера в 14:58

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Газета.Ruвчера в 14:57
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Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом

Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:10
Общество

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда вчера в 15:39
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург 04 апреля в 03:39
Гаджеты

Первый Realme TV замечен в Сети

Первенец Realme на рынке телевизоров имеет диагональ 43 дюйма.
iXBT.com вчера в 23:56
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 23:23
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Происшествия

В Забайкалье сообщили результаты анализов летевших с больной COVID-19

Анализ не подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-19 у пассажиров авиарейса Москва-Чита, которые летели вместе с первой заболевшей жительницей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM вчера в 06:01
Общество

Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров

Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Происшествия

В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Газета.Ru вчера в 18:34
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 11:53
Здоровье

Контроль над ситуацией с коронавирусом усилят на Камчатке

Власти Камчатского края усилят контроль над ситуацией с коронавирусом.
EastRussia вчера в 23:00
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

Премьер-министр Японии объявит режим ЧС в Токио и Осаке

"Режим ЧС будет введен в ближайшее время в двух городах - Токио и Осака, где в последние дни наблюдается резкая вспышка числа инфицированных COVID-2019", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru вчера в 19:55
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ вчера в 12:40
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