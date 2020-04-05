Коронавирус
Московский КомсомолецВо Франции заразившийся коронавирусом врач покончил с собой
Местные власти подтвердили, что у врача был подтвержден диагноз коронавирус COVID-2019. Как сообщает газета Le Parisien, в городе Реймс на северо-востоке Франции один из медиков, заразившийся коронавирусом COVID-2019 и находившийся дома в самоизоляции, свел счеты с жизнью.
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Мэр Реймса – о самоубийстве врача клуба: он стал побочной жертвой коронавируса
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