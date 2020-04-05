Местные власти подтвердили, что у врача был подтвержден диагноз коронавирус COVID-2019. Как сообщает газета Le Parisien, в городе Реймс на северо-востоке Франции один из медиков, заразившийся коронавирусом COVID-2019 и находившийся дома в самоизоляции, свел счеты с жизнью.

Во Франции заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Происшествия Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Происшествия Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.

Происшествия В Забайкалье сообщили результаты анализов летевших с больной COVID-19 Анализ не подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-19 у пассажиров авиарейса Москва-Чита, которые летели вместе с первой заболевшей жительницей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Политика Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.

Общество Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.

Здоровье Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Экономика Меры поддержки: что делает город для бизнеса Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.

Общество Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.

Общество Премьер-министр Японии объявит режим ЧС в Токио и Осаке "Режим ЧС будет введен в ближайшее время в двух городах - Токио и Осака, где в последние дни наблюдается резкая вспышка числа инфицированных COVID-2019", - говорится в сообщении.