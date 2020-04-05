Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien. По данным источника, 60-летний Гонсалес был заражён коронавирусом и находился в карантине вместе со своей женой. В предсмертной записке медик сообщил, что причиной суицида стало заражение коронавирусом.

Общество На Среднем Урале дали послабления бизнесу В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.

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Происшествия Врачи отчитались, что состояние заболевших коронавирусом не внушает опасений Как сообщили ИА "Кам 24" в пресс-службе правительства, в ходе совещания главный врач ГБУЗ "Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Ирина Давудова сказала, что состояние пациентов на сегодняшний день не внушает опасений, отмечается положительная динамика.

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Происшествия В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

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Общество Власти Бурятии продлили режим самоизоляции Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.

Общество В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки Токио, 6 апреля 2020, 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.

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