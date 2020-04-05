Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЗаразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien. По данным источника, 60-летний Гонсалес был заражён коронавирусом и находился в карантине вместе со своей женой. В предсмертной записке медик сообщил, что причиной суицида стало заражение коронавирусом.
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Мэр Реймса – о самоубийстве врача клуба: он стал побочной жертвой коронавируса

Чемпионат21:07

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Матч ТВ14:58

Заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Lenta.ru16:32

Самоубийство врача «Реймса». Причина — коронавирус

Спорт-Экспресс17:30

СМИ: Заболевший COVID-19 врач французского футбольного клуба найден мёртвым

RT на русском16:27

Власти сообщили о самоубийстве заразившегося COVID-19 врача клуба «Реймс»

РБК17:20

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru14:57
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Общество

На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Экономика

В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег

В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия

Врачи отчитались, что состояние заболевших коронавирусом не внушает опасений

Как сообщили ИА "Кам 24" в пресс-службе правительства, в ходе совещания главный врач ГБУЗ "Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Ирина Давудова сказала, что состояние пациентов на сегодняшний день не внушает опасений, отмечается положительная динамика.
Кам 24 22:35
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс 14:01
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Здоровье

Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввёл новые поручения по противодействию коронавирусной инфекции.
Мойка78 10:03
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Спорт

Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США

Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Чемпионат вчера в 12:58
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Здоровье

Вирусолог рассказал, для кого Covid-19 представляет наибольшую угрозу

По словам доктора медицинских наук, вирусолога и главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, в группе риска заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 лидируют беременные женщины.
Невские Новости 21:02
Технологии

Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты

"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".
ПРАЙМ 20:27
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru 14:11
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru 09:23
Общество

В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки

Токио, 6 апреля 2020, 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.
REGNUM 20:12
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Игры

Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

Новые даты выхода игр в продажу пока не названы. Ранее мы сообщали о том, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля 2020 года.
Piter.tv 11:19
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 вчера в 02:11
Общество

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Говорит Москва вчера в 06:58
Общество

Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
RT на русском 21:29
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
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