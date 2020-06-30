Коронавирус

REGNUMREGNUMЗаболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram. «Я ещё переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал
 бизнесмен на своей странице в Instagram.
РБК08:28

Подробнее о событии

Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом

ТАСС09:26

Тиньков переболел коронавирусом

РИА Новости08:49

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Интерфакс09:06

Тиньков рассказал о своём выздоровлении после коронавируса

RT на русском09:25

Болеющий лейкемией Тиньков перенес коронавирус

Телеканал 360°08:49

Тиньков переболел коронавирусом и продолжает бороться с раком

Общественная служба новостей08:34

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии

РБК08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Дни24 04:07
Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
1,2K
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
623
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
3
Политика

Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
17K
Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
4,1K
Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
16
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
286
Политика

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК 09:43
52
Политика

Си Цзиньпин одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым утвердил вступление в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
News.ru 06:21
8
Политика

Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru 08:40
3
Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
2
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
68
Политика

Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 07:46
957
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
167
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
637
Общество

Основатель Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
Коммерсантъ 05:34
17
Здоровье

Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
18
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
1
Футбол

«Вечно благодарен». Гарай попрощался с «Валенсией»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай попрощался с испанским клубом.
Бомбардир.ру 08:45
Наука

Из-за падения астероида погибли динозавры

Новое исследование говорит об обратном. Ученые уверены, что 66 миллионов лет назад динозавры погибли вследствие падения астероида.
Соловей.Инфо 09:02
4
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
281
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»

Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Городовой вчера в 10:14
11
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
16
Общество

В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых

Следователи, работающие над делом о педофилии в немецком городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч человек, нарушивших антипедофильское законодательство в соцсетях.
Ruposters.ru вчера в 11:32
12
Происшествия

Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео

Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
3
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
6,6K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
2K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное