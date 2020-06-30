с чего всё началось

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram. «Я ещё переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков.

Политика Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку. 17K

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 286

Политика Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом. 52

Политика Си Цзиньпин одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым утвердил вступление в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. 8

Энергетика Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ. 2

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 637

Общество Основатель Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания. 17

Здоровье Врачи назвали главные недостатки системы ОМС При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране. 18

Политика Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 1

Наука Из-за падения астероида погибли динозавры Новое исследование говорит об обратном. Ученые уверены, что 66 миллионов лет назад динозавры погибли вследствие падения астероида. 4