с чего всё началось

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram. «Я ещё переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков.

Футбол Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых". 1

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,4K

Происшествия Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.

Наука Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу. 19

Политика Белорусский ЦИК сократил оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 7

Политика Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ). 29

Футбол «Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки» "Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 63

Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 10

Гаджеты ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-подсветку Компания AeroCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Prime, которая относится к формату Mid-Tower и ориентирована на создание игровой системы среднего уровня.

Шоу-бизнес Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей «Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. 6