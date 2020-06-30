Коронавирус

BFM.ruBFM.ruОлег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом

Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, рассказал, что переболел коронавирусом. По его признанию, это произошло три месяца назад.
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с чего всё началось
«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал
 бизнесмен на своей странице в Instagram.
РБК08:28

Подробнее о событии

Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел COVID-19

ТАСС09:26

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии

РБК08:28

Олег Тиньков переболел коронавирусом

Lenta.ru08:55

Тиньков переболел коронавирусом

РИА Новости08:49

Болеющий лейкемией Тиньков перенес COVID-19

Телеканал 360°08:49

Тиньков переболел коронавирусом и продолжает бороться с раком

Общественная служба новостей08:34

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Интерфакс09:06
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Газета.Ru 09:20
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове

Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
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Здоровье

В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады

Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
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Происшествия

Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
1K
Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
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Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
1K
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Президент выступит ориентировочно в 14:00 по московскому времени.
BFM.ru 05:23
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
594
Политика

Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Известия 04:06
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Фигурное катание

Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 09:43
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
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Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Общество

На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку

Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
10
Футбол

«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
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Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
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Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья

Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей.
Известия 10:12
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Общество

В Европе начались захваты домов, принадлежащих россиянам

В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас не могут приехать из-за пандемии коронавируса.
Подмосковье Сегодня 09:11
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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
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