Китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус, выписана из больницы в Тюмени. Об этом рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова. По ее словам, проведенные лабораторные исследования показали, что у девушки со здоровьем все в порядке.

Заразившуюся коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

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