Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости». Лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо, рассказала Куликова.

Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

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