Здоровье
РБКЗаболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости». Лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо, рассказала Куликова.
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Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Общество
Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» нового поколения, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Авто
Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos
Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
Экономика
В России скоро ставки по вкладам упадут до 5%
Из-за снижения ключевой ставки Центробанком проценты по вкладам в российских банках могут к концу года снизиться до 5% и ниже.
Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В интернет утекла база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов.
Единоборства
Спортсмен из Дагестана сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге
26-летний Гаджимурад попытался провести прием рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако он неудачно приземлился и сломал себе шею.
Политика
Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО
Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
Происшествия
Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из Боткинской больницы
Из больницы имени Боткина сбежала пациентка, у которой медики подозревают коронавирус.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации.
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли
По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.
Культура
Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Шоу-бизнес
«Худая как запятая»: Адель показала новую фигуру
Адель сфотографировалась с польской телеведущей Кингой Русин.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Россия меняет посла в Венесуэле
Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Единоборства