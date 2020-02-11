Здоровье

РБКРБКЗаболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости». Лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо, рассказала Куликова.
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