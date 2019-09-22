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Gazeta.SPbGazeta.SPbЗаболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души. Он отметил, что устал от нападок хейтеров, но все равно пытается сосредоточиться на главном – на футболе. Заболотный также подчеркнул, что о его переходе в «Сочи» раздули много слухов.
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Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Gazeta.SPb15:19

Заболотный: я нахожусь под прессингом уже полтора года

Газета.Ru15:07

Заболотный: всё, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью

RT на русском14:23

Антон Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков и хейтеров. Это очень сложно»

Sportbox.RU13:42

Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков

Нева Спорт12:45
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Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru 17:15
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге. В финале он встречался с хорватским спортсменом Борной Чоричем.
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Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Общество

Гороскоп на 22 сентября. Держитесь подальше от тех, кто вам льстит

Лев Звезды указывают на то, что в этот день у вас усилится интуиция и дар предвидения.
ИА ЯСИА вчера в 19:00
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Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег

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Происшествия

Российский турист утонул на Кипре

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
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Происшествия

Появилось видео крушения боевых машин ВДВ

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Экономика

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
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Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу

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Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип

МедиаПоток 06:16
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
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Политика

Аргентина ввела чрезвычайное продовольственное положение до 2022 года

Объявление чрезвычайного продовольственного положения не было инициативой Макри, но тяжесть экономического кризиса и предвыборные соображения привели к тому, что он согласовал этот шаг со своими сторонниками в парламенте.
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Армия и оружие

Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР

На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
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Футбол

На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

Евро-футбол.ру 04:47
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:03
Армия и оружие

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
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Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского

По версии американских СМИ, в ходе разговора президент США оказывал давление на Зеленского с целью побудить его открыть расследование, в котором замешан сын Джо Байдена.
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Происшествия

В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов

Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
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Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»

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Дни24 12:39
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В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов

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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

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