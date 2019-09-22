РПЛ
Gazeta.SPbЗаболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души. Он отметил, что устал от нападок хейтеров, но все равно пытается сосредоточиться на главном – на футболе. Заболотный также подчеркнул, что о его переходе в «Сочи» раздули много слухов.
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Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru 17:15
Теннис
Даниил Медведев выиграл SPb Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге. В финале он встречался с хорватским спортсменом Борной Чоричем.
Мойка78 12:22
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Общество
Гороскоп на 22 сентября. Держитесь подальше от тех, кто вам льстит
Лев Звезды указывают на то, что в этот день у вас усилится интуиция и дар предвидения.
ИА ЯСИА вчера в 19:00
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Происшествия
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Наука
Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип
МедиаПоток 06:16
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
Известия 12:53
Политика
Аргентина ввела чрезвычайное продовольственное положение до 2022 года
Объявление чрезвычайного продовольственного положения не было инициативой Макри, но тяжесть экономического кризиса и предвыборные соображения привели к тому, что он согласовал этот шаг со своими сторонниками в парламенте.
REGNUM 20 сентября в 13:49
Армия и оружие
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Футбол
На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ
Евро-футбол.ру 04:47
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:03
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского
По версии американских СМИ, в ходе разговора президент США оказывал давление на Зеленского с целью побудить его открыть расследование, в котором замешан сын Джо Байдена.
REGNUM 13:43
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru 20 сентября в 15:27