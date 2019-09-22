РПЛ
Gazeta.SPbЗаболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души. Он отметил, что устал от нападок хейтеров, но все равно пытается сосредоточиться на главном – на футболе. Заболотный также подчеркнул, что о его переходе в «Сочи» раздули много слухов.
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Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков
Нева Спортвчера в 12:45
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Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
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Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
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Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
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Роскомнадзор удалил 58 материалов, оскорбляющих государство
Роскомнадзор удалил 58 и заблокировал четыре материала, оскорбляющих государственную власть с момента принятия закона о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
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