Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души. Он отметил, что устал от нападок хейтеров, но все равно пытается сосредоточиться на главном – на футболе. Заболотный также подчеркнул, что о его переходе в «Сочи» раздули много слухов.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.

Происшествия Отец погибшей в Турции девочки опроверг информацию о вине родителей Отец погибшей девочки опроверг информацию следствия Турции о вине родителей в происшествии в Бордуме.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Путешествия «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Шоу-бизнес Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Иран отпустил британский танкер Stena Impero Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Футбол «Краснодар» в гостях уступил ЦСКА Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».

Общество В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.

Игры PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.

Экономика В России планируют ввести «налог на чрезвычайные ситуации» В России планируется создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, который будет пополняться из средств граждан, а также, возможно, региональных субсидий.

Политика В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.

Общество В России создали искусственное мясо Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Авто Российские дилеры рассказали, когда подорожают автомобили Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Происшествия В Краснодарском крае поезд сбил четырехлетнего мальчика В Краснодарском крае поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал железнодорожные пути с дедушкой.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

Политика Роскомнадзор удалил 58 материалов, оскорбляющих государство Роскомнадзор удалил 58 и заблокировал четыре материала, оскорбляющих государственную власть с момента принятия закона о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.