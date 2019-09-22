РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руЗаболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»

На 50 минуте счет сравнял форвард «Динамо» Сильвестр Игбун. Москвичи последний раз побеждали в РПЛ 24 августа. Для Заболотного гол «Динамо» стал вторым за «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Гол Заболотного и дубль Игбуна. Видео голов матча «Динамо» - «Сочи»

Sport.ru09:44

Заболотный и Нобоа сыграют против «Динамо» с первых минут

Sportbox.RU06:07

РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд

Бомбардир.ру08:54

«Динамо» — «Сочи» — 2:3. Видеообзор матча

Sport24.ru10:00

Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»

Чемпионат12:13

«Сочи» в гостях вырвал победу у «Динамо» и ушел с последнего места РПЛ

Матч ТВ08:57

«Дмитрий Валерьевич, нам пора расстаться!» «Динамо» дома проиграло «Сочи»

Спорт-Экспресс10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским

Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Происшествия

Российский турист утонул на Кипре

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика

МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Наука

Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника

Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
Гаджеты

Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз

Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Армия и оружие

Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство

Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Политика

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Американский президент Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
RT на русском 16:35
Хоккей

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева

Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
REGNUM 05:48
Музыка

Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

ИнфоСМИ 14:00
Гаджеты

Смартфон iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность

Новый флагманский смартфон от компании Apple – iPhone 11 Pro Max, разобрали и проверили на ремонтопригодность.
UfacityNews.ru 15:01
Политика

Макрон обсудит сделку с Ираном на ГА ООН

Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном с коллегами из Великобритании и Германии.
Экономика сегодня 16:42
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

RT на русском 15:15
Футбол

«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Здоровье

Обычные вещи в доме, которые становятся причиной болезней

Какие вещи могут стать источником заболевания, читайте в материале. Волгоград, 21 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 15:02
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС 15:49
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 13:25
Армия и оружие

Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный пуск ракеты «Искандер-М»

В рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" расчет ракетчиков оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" произвел успешных запуск крылатой ракеты на военном полигоне в Оренбургской области, а также выполнил все необходимые действия по подготовке комплекса к ведению боя.
Капитал страны 20 сентября в 02:18
Политика

Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
RT на русском 14:13
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 06:44
Космос

Ученые NASA: Древняя Венера могла быть обитаема

Новые технологии компьютерного моделирования навели ученых на мысли о том, что планета Венера всего 700 миллионов лет тому назад могла быть обитаемой.
Дни24 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное