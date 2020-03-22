Коронавирус
Политика СегодняЗабытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой
Украинские граждане, которые не могут покинуть Доминиканскую Республики в связи с закрытием границ из-за пандемии нового коронавируса, обратились через Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти их на родину.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом
Комсомольская правда04:01
Украинцы потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолетом
Московский Комсомолец00:38
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
В российском городе убили полицейского
В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, об этом сообщают РИА Новости.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
Футбол
В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов
Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.
Политика
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом без условий – Песков
Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.
Политика
Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Происшествия
В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом
Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Происшествия
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
Кино
Эрик Крипке показал новые кадры 2 сезона «Пацанов» с Хоумлендером и Билли Бутчером
Работа над большинством голливудских проектов была приостановлена по причине коронавируса, но съемки новых эпизодов сериала «Пацаны» были завершены аккурат перед началом карантина.
Общество
Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет
"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
Общество
Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки
Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.
Авто
Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили
Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка
В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Происшествия
Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.