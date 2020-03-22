Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняЗабытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

Украинские граждане, которые не могут покинуть Доминиканскую Республики в связи с закрытием границ из-за пандемии нового коронавируса, обратились через Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти их на родину.
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Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Российская газета04:23

Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом

Комсомольская правда04:01

Застрявшие в Доминикане украинцы потребовали самолет Зеленского

Евразия Dailyвчера в 12:48

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Известия01:33

Украинцы потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолетом

Московский Комсомолец00:38

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

РИА Новости00:08

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы

Lenta.ru02:51
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Происшествия

В российском городе убили полицейского

В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:19
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, об этом сообщают РИА Новости.
МордовМедиа 20 марта в 12:32
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Футбол

В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов

Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.
Клопс 05:54
Политика

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом без условий – Песков

Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва 24 06:30
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.
РБК 07:00
Политика

Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:30
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Smolnarod.ru 07:52
Происшествия

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Кино

Эрик Крипке показал новые кадры 2 сезона «Пацанов» с Хоумлендером и Билли Бутчером

Работа над большинством голливудских проектов была приостановлена по причине коронавируса, но съемки новых эпизодов сериала «Пацаны» были завершены аккурат перед началом карантина.
Popcornnews.ru 08:00
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет

"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Rusturkey.com 21 марта в 04:07
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
RuNews24.ru 05:44
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.
REGNUM 04:51
Авто

Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Автоновости дня вчера в 04:20
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Происшествия

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Российская газета 07:33
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Газета.Ru 08:02
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО

Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:12
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
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