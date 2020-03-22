Украинские граждане, которые не могут покинуть Доминиканскую Республики в связи с закрытием границ из-за пандемии нового коронавируса, обратились через Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти их на родину.

Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

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