Собеседник CNN рассказал, что эта реклама показывалась в течение лета. Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

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