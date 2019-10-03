Политика

РБКРБКЗачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Собеседник CNN рассказал, что эта реклама показывалась в течение лета. Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

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