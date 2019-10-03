Политика
РБКЗачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Собеседник CNN рассказал, что эта реклама показывалась в течение лета. Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
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Политика
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Сенатор Алексей Пушков высмеял серьезное отношение американских журналистов к шутке Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
РИА Новости 07:40
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» за девять месяцев выросли на 2,4%
Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее.
ТАСС 09:41
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Космос
Рогозин раскритиковал новый проект Илона Маска: «Белый шум»
Московский Комсомолец 09:28
Политика
МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
РБК 09:27
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают цветы для учителя знаком уважения
Большинство россиян (75%) считают, что цветы для учителя являются знаком внимания и уважения.
Будущее России. Национальные проекты 04:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Партия Порошенко потребовала созвать СНБО из-за «формулы Штайнмайера»
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с решением Киева согласиться на реализацию «формулы Штайнмайера».
Известия 08:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Гаджеты
Vivo Nex 3 с «водопадным» экраном скоро представят в России
Astera 30 сентября в 15:50
Армия и оружие
Минобороны получило партию истребителей Су-34
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
РИА Новости 08:12
Здоровье
Эти ежедневные привычки помогут сократить калории и похудеть
Исследования показали, что привычка дергать ногами под столом поможет сжечь до 350 килокалорий.
Южный Федеральный 04:47
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Игры
«Билайн» представил игровой облачный сервис
Beeline Gaming предоставит пользователям доступ к каталогу игр, ленте тематических новостей, маркетплейсу и голосовым чатам.
Telesputnik.ru 09:15