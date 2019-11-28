Дональд Трамп впервые посетил Исламскую республику. Один из главных национальных праздников - День благодарения - американский лидер решил провести не в кругу семьи, а на авиабазе. Там он встретился с президентом страны Ашрафом Гани и назвал ряд условий для вывода войск.

Зачем Трамп прилетел в Афганистан

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