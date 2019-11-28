Политика
ТВ ЦентрЗачем Трамп прилетел в Афганистан
Дональд Трамп впервые посетил Исламскую республику. Один из главных национальных праздников - День благодарения - американский лидер решил провести не в кругу семьи, а на авиабазе. Там он встретился с президентом страны Ашрафом Гани и назвал ряд условий для вывода войск.
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Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Шоу-бизнес
«Копыта» и «хвост» Волочковой разгневали фанатов
В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".
Наука
Ученые рассказали, зачем людям снятся кошмары
Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
Политика
Песков сравнил работу президента с доменной печью
В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков
Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Общество
Ростов признан одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Единоборства
Бой Макгрегора с Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе
Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подписал контракт на проведение боя с американским спортсменом Серроне.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Музыка
Maruv выпустила музыкальный сериал по следам украинской книжки
Украинская певица, композитор и продюсер Maruv выпустила новый мини-альбом "Hellcat Story" 29 ноября 2019 года.
Политика
Депутат Рады предложила «немножко приглушить» свободу слова
Свободу слова на Украине следует ограничить, заявила бывший журналист, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, сообщило 28 ноября «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент).
Происшествия
В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Общество
Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём
Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Спорт
Гречанка Стефаниди раскритиковала главу USADA вслед за Ласицкене
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Футбол
Александр Головин: «Считаю, что мы заслуживаем 2-3 места»
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что полностью освоился в клубе. По его словам, команда может занимать 2-3 место.
Армия и оружие
Глава Минобороны Великобритании заявил об угрозе России для НАТО
Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес призвал усиливать международное сотрудничество, так как Россия является серьёзной угрозой для Североатлантического альянса.