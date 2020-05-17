с чего всё началось

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 250

Хоккей Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах.

Фигурное катание Трусова впервые прокомментировала переход к Плющенко Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте впервые прокомментировала переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, объяснив причины своего решения. 3

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.

Игры Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК. 910

Здоровье 10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном. 54

Общество Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. 4

Кино «Великая» показалась на экранах На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая». 3

Происшествия Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. 31

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 419

Здоровье Терапевт назвала необходимую продолжительность сна на самоизоляции Врач-терапевт рассказала, сколько времени в сутки необходимо спать человеку, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на самоизоляции.

Здоровье В Хакасии коронавирус подтвердили у 65 детей Всего по состоянию на 10 часов 15 мая в республике зарегистрировано 557 случаев COVID-19, в том числе у 65 детей. 6

Футбол Федун сообщил об улучшении самочувствия Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.

Политика В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора» Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа. 891

Общество В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.

Финансы Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS. 2

Космос США запустили секретный военный космоплан С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B. 262

Музыка Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020». 6

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K

Экономика Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.

Происшествия В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19 Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

Технологии Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса По данным на 17 мая, в России выявлено 281752 случая коронавируса.