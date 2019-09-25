Происшествия
Вестирама.руЗадержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского
В Следственном комитете Вестираме заявили, что пока воздерживаются от комментариев. Напомним, Николай Стремский возглавляет обитель в Саракташе с 1990 года.
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с чего всё началось
Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.Orenday.ru23 сентября в 16:34
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В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского
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