Происшествия

Вестирама.руВестирама.руЗадержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского

В Следственном комитете Вестираме заявили, что пока воздерживаются от комментариев. Напомним, Николай Стремский возглавляет обитель в Саракташе с 1990 года.
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с чего всё началось

В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.
Orenday.ru23 сентября в 16:34

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Священника из Саракташа Николая Стремского доставили в суд Оренбурга

56orb.ru09:25

В Оренбуржье задержан известный священник?

REGNUM02:35

В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Orenday.ru23 сентября в 16:34

В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского

Провинция.рувчера в 08:16

В Саракташе задержан настоятель обители Милосердия Николай Стремский

Беловка.русвчера в 07:36

Задержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского

Вестирама.рувчера в 05:44

В Саракташе снова задержали священника Николая Стремского

Телеканал UTV01:52
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
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