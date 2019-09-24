Происшествия

Вестирама.руВестирама.руЗадержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского

В Следственном комитете Вестираме заявили, что пока воздерживаются от комментариев. Напомним, Николай Стремский возглавляет обитель в Саракташе с 1990 года.
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с чего всё началось

В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.
Orenday.ru23 сентября в 16:34

Подробнее о событии

В Оренбуржье задержан известный священник?

REGNUMвчера в 02:35

В Саракташе снова задержали священника Николая Стремского

Телеканал UTVвчера в 01:52

В Саракташе задержан настоятель обители Милосердия Николай Стремский

Беловка.рус24 сентября в 07:36

В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского

Провинция.ру24 сентября в 08:16

Следователи СК нагрянули к священнику в Саракташском районе

56orb.ru24 сентября в 07:09

Задержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского

Вестирама.ру24 сентября в 05:44

В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Orenday.ru23 сентября в 16:34
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Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Авто

Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V

Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Газета.Ru 09:34
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Происшествия

В центре Новосибирска горит жилой дом

Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Политика

Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Авто

Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы

Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
UsedCars.ru вчера в 09:55
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Наука

В чае из пакетиков обнаружили миллиарды частиц микропластика

Канадские ученые нашли в чае, заверенном с помощью пакетика из пластиковой сетки, 11,6 миллиарда микрочастиц и больше трех миллиардов наночастиц нейлона и полиэтилентерефталата.
N+1 09:04
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro — лучший в мире камерофон по версии DxOMark

iXBT.com 07:15
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета станет рекордным в 2019 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает рекорда по неисполнению бюджета — по итогам 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.
REGNUM 07:29
Происшествия

В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход

Sputnik Таджикистан 04:33
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

РИА Новости вчера в 22:41
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»

Красная весна 24 сентября в 13:44
Общество

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Кино

Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Транспорт

На дорогах Подмосковья появилось ещё 7 камер фиксации средней скорости

В Московской области стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения ещё на семи участках автотрасс.
Вести Подмосковья 07:55
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